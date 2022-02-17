روسيا تطلق مناورات حربية جديدة في بحر قزوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، خروج حوالي 20 سفينة وزورق من أسطول بحر قزوين إلى عرض البحر في مناورات.



وذكر بيان للمنطقة العسكرية الجنوبية في وزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، حسب قناة "آر تي" الروسية.

وتابع البيان أن "السفن غادرت نقطة قاعدة أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين، للمشاركة في مناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".

وستعمل أطقم سفن الأسطول على إجراءات مشتركة للإبحار في مسيرة واحدة، وصد وسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي، وقتال بحري وهمي، حسب "آر تي".

ووفقاً لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية في 2022، من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) تجرى سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية.

ويشارك في المناورات من جميع الأساطيل الروسية أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية، وحوالي 10 آلاف عسكري.