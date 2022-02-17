شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. ارتفاع قياسي جديد لإصابات كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى رقم تسجله منذ بدء تفشي الجائحة.



وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسجيل 93 ألفا و135 إصابة جديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.

كما سجلت البلاد 36 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و238 حالة.