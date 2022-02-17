الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يطالبان روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.



وأكد بايدن وشولتز، الأربعاء، أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

وبحسب بيان أصدرته المستشارية الألمانية عقب اتصال هاتفي بينهما، قال الزعيمان إن "على روسيا أن تتخذ خطوات حقيقية لخفض التصعيد".

وكان شولتز قد توجه إلى العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء حيث اجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين في ظل توترات خطيرة في الأزمة الأوكرانية.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.