وكالة: مسلحون انفصاليون موالون لموسكو شرقي أوكرانيا يتهمون الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم مسلحون انفصاليون موالون لروسيا، الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم شرقي البلاد.



وبحسب ما ذكرته "رويترز"، اليوم الخميس، فإن عمليات القصف تمت بقذائف هاون في انتهاك للاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء الصراع.

واتهم مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، روسيا بنشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا، مؤكدا محاولات موسكو لاختلاق ذريعة زائفة لغزو هذا البلد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، قد طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.