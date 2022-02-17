شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مقر لتكنولوجيا البلاستيك بمجمع مرغم بعد موافقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية أبرز المشروعات الهامة ضمن برنامج إقامة المجمعات الصناعية كثيف العمالة، كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة.

وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي الجاري 2021/2022 تسعي وزارة الصناعة لتجهيز وتخصيص مقر لمركز تكنولوجيا البلاستيك لتقديم الاستشارات وتطوير المنتج وخدمات الدعم الفني.

وفي هذا الصدد، استهدفت الحكومة خلال العام المالي الجاري 2021/2022 الانتهاء من 25% من أعمال البنية الأساسية الداخلية لمساحة 4 أفدنة.

ويُشار إلى أن قطاع الصناعة شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة مرضية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.

وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى.