ارتفاع حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 94 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 94 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء نقلا عن إدارة المدينة.

وأفادت تقارير بوجود ثمانية أطفال بين الضحايا.

وحذر عمدة المدينة روبنز بومتيمبو من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر، وفقا لوكالة أنباء البرازيل. ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلا، واضطر أكثر من 377 شخصا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

وشهدت المنطقة الثلاثاء هطول كميات من الأمطار خلال ست ساعات أكثر من كميات الأمطار المتوقعة لشهر فبراير بأكمله، حسبما أفادت قناة "كليماتيمبو" التي تركز على أنباء الطقس.

واتضح مدى حجم الأضرار في الصباح. وذكر موقع "جي 1" الإخباري، الذي وصف مدينة بتروبوليس بأنها "مدينة تحت الطين"، أن المياه جرفت العديد من السيارات كما أغلقت عدة الطرق.

يذكر أن ريو دي جانيرو والمنطقة المحيطة بها تتعرض لأمطار غزيرة في أشهر يناير وفبراير ومارس.