كورونا في 24 ساعة| العلاج في الصيدليات و7 إجراءات حكومية جديدة.. وطفرة أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 2765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حتى اليوم.

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