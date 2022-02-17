حدث ليلا| بيان بيت الزكاة بشأن العمالة غير المنتظمة وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان من بيت الزكاة بالأزهر بشأن أنباء صرف ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

قال بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، إن ما تم تداوله حول موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على صرف 1000 جنيه للفئات التي ليس لها دخل والعمالة غير المنتظمة، لا أساس له من الصحة.

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أدوية ولقاحات وتحاليل.. 7 إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محلياً ودولياً.

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متحدث الحكومة: اسقاط دعم التموين عن أي أسرة تعتدي على الأرض الزراعية

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سعر رغيف الخبز ثابت منذ 34 سنة ويعتبر السلعة الوحيدة عالميا الثابت سعرها منذ عقود.

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مدير "الأزهر للفتوى": "حق الكد والسعاية" تحفظ الحقوق ولا تعزل الزوجين عن الآخر

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن فتوى الكد والسعاية التي دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لإحيائها، لا تعزل الزوجين عن الآخر وإنما لحفظ للحقوق، وتؤكد على الذمة المالية المستقلة.

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بيان من البيت الأبيض بعد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، على دعم واشنطن لأوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤخرًا.

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اتحاد البنوك: المركزي يستثني الأدوية و12 سلعة غذائية من قرار وقف مستندات التحصيل

أعلن اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

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أغاني شعبية ورقص في السناتر.. التعليم تعلن ملاحقة معلمة فلسفة بالإسكندرية

أثارت معلمة للفلسفة بالإسكندرية حالة من الجدل حول طريقتها في شرح منهج مادة الفلسفة للطلاب، والتي تعتمد على الرقص والأغاني الشعبية والدي جي.

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