شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات من مجلس الشيوخ للحكومة لدفع صناعة تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤخرا إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديداً العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

​وأكدت اللجنة - في تقريرها من خلال ما تم عرضه أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات - يتفق مع ما جاء به الاقتراح برغبة المقدم.

وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نبيل دعبس بشأن الاقتراح برغبة المقدم: