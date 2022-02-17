شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات من مجلس الشيوخ للحكومة لدفع صناعة تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤخرا إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديداً العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت اللجنة - في تقريرها من خلال ما تم عرضه أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات - يتفق مع ما جاء به الاقتراح برغبة المقدم.
وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نبيل دعبس بشأن الاقتراح برغبة المقدم:
1- تقديم دعم للقطاعات الحكومية في مجال التحول الرقمي بتوجيه الكفاءات الموجودة داخل مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC وداخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحيث لا يظل دورها مقتصر فقط على دعم الشركات والذي أصبح ينافسها فيه العديد من الشركات الأخرى.
2- البدء في دعم القطاع الحكومي والمشاركة بشكل أكبر في مشروعات التحول الرقمي. بناء وتطوير ecosystem وهذا لتعظيم الاستفادة من الكوادر الموجودة ومساعدة الحكومة في هذه المرحلة لمواكبة التطوير الذي تتجه اليه جميع قطاعات الدولة.
3- البدء في إعداد جيل ثاني من الشركات للقيام بهذا الدور الاستشاري والتدريبي.