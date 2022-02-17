شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إصدار القرار بمجلس الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دورية اجتماعات المجلس والحالات الطارئة التى ينعقد فيها والنصاب المطلوب للتصويت، حيث نص القانون على أن يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.