شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المالية الموحد يحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة الإ بقانون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم قانون المالية العامة الموحد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022، كثير من الإشكاليات العالقة والتي كانت محل جدل برلماني بسبب الصناديق والحسابات الخاصة، حيث أكد بشكل جازم عدم جواز إنشاء إيا منها إلا بقانون.

وتقضي المادة ( 7 ) من القانون بأنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، فأنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة ، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأى الوزارة . عليها في هذا القانون ، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده ، ويراعى تضمین الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.