شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السباعى: مجلس الشيوخ لديه أفكار ورؤى ترفع مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ قادر على طرح بعض الأفكار والرؤى التي ترفع من مكانة مصر طبقا للقانون والدستوري، وتابع:" نحن قادرين على استخدام القوانين بشكل جيد".

وأضاف "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السلطة التشريعية"، الذى يقدمه الإعلامي محمد عبد الرحمن عبر قناة "extranews"، أننا استطعنا تقديم المقترحات لإنشاء مركز لوجستي لصناعة الحاويات بالموانئ، وذلك لأهميتها على مستوى العالم، وتابع:" نحن نفكر فكر جماعي لأن الأمر ليس منسوبًا لشخص وإنما لكيان واحد".

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هناك بعض المعوقات التي تقف أمامنا ومنها مشكلة الصيانة حيث تواجهها الرسوم الجمركية الضخمة على قطع الغيار، وزيادة النولون العالمي على البضائع، وتابع:" المشروع مهم وبه عجز عالمي سنويا حوالى 4 مليون حاوية"، مشيرًا إلى أننا حريصون على أن تكون لنا الريادة في المنطقة، خاصة أن منطقة قناة السويس الدولة حريصة على أن تكون منطقة اقتصادية مهمة ومؤثرة طبقًا لموقعها الجغرافي.

وأوضح "السباعي"، أن الدولة المصرية لها إيقاع سريع بإنهاء المشروعات التي تقوم بها، وتابع:" أن ما تم تحقيقه خلال السبع سنوات الماضية يحتاج سنوات لإنجازه".