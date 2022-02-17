شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية لإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحيه عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضى، للحكومة، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والأثار، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحيه عن مصر، وذلك لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به من توصيات.

وأشار تقرير اللجنة الى ان العالم يشهد عودة ملحوظة للسياحة بعد التوجه العالمي للتعايش مع جائحة كورونا، وتبذل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها جهود كبيرة لاستقبال السائحين بإجراءات تواكب المعايير الدولية ولكن مازال هناك بعض الخطوات التي سوف يكون لها تأثير إيجابي ليس على السياحة فقط،وإنما على استدامة السياحة؛ وأهمها وجود تطبيق إلكتروني يحتوي على كل ما يخص السياحة في مصر.

وتضمن الاقتراح برغبة أن التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية في مصر فقط، وإنما يجب أن يشمل أسعاراسترشادية عن كل ما يخص السياحة من أماكن إقامة ومواصلات وغيرها من البيانات السعرية الهامة للسائح، على أن يكون التطبيق سهل التداول على الهواتف المحمولة ويكون به رقم الخط الساخن الذي حددته وزارة السياحة للسائحين "19654"وبه أيضا استفسار عبر ايميل أو واتس اب وإعلانات عن البيانات الإحصائية والاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للتعامل جائحة كورونا

ووضعت اللجنة 4 توصيات فى تقريرها، منها رفع حالة الاستعداد القصوى لعودة السياحة بعد فترة التوقف الكبيرة، بسبب جائحة كورونا، تحسبا لوجود عدد كبير من المتنافسين، فكل الدول التي كانت السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسة لها ستتنافس على جذب السائحين في هذه المرحلة الأولى بعد رفع الحظر عن السفر.

ومن بين التوصيات تعميم إمكانية شراء التذ اكر أون لاين، في كافة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، والتي تبلغ عددها حوالي 40 متحف، وموقع أثري، بالاضافة الى استكمال خطوات إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتحف المصرى الكبير، تزامنا مع افتتاحه في هذا العام.

كما أوصت بسرعة الانتهاء من دخول الإنترنت فى جميع الفنادق والمنشآت السياحية، حيث أن وجود إنترنت في الفندق أصبح أحد العوامل الرئيسة في اختيار السائح سواء البلد في المقام الأول أو الفندق في المقام الثاني عند السفر.