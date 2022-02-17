شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 92 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 102 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 35 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 46 قبل يوم.

وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 28 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 107288 إصابة مؤكدة بالفيروس.