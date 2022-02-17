عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناوشات روسية أمريكية.. موسكو تشعل أجواء المتوسط

الخميس 17 فبراير 2022

الخليج 365

قالت واشنطن، الأربعاء، إن طائرات روسية اقتربت من 3 طائرات للبحرية الأمريكية فوق البحر المتوسط، مطلع الأسبوع.



يأتي في وقت يزداد فيه التوتر بين البلدين بسبب الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

ومثل تلك المواجهات ليست نادرة بين الولايات المتحدة وروسيا، غير أنها تأتي في وقت حساس للغاية وسط مخاوف متزايدة من وقوع أي حوادث أو تقديرات خاطئة.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فقد اقتربت الطائرات الروسية من ثلاث طائرات أمريكية من الطراز بي-8إيه بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

وقال الكابتن مايك كافكا، المتحدث باسم البنتاجون، إنه: "في حين أنه لم يُصب أحد بأذى، فإن مثل تلك المواجهات يمكن أن تسفر عن سوء تقدير أو أخطاء تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة".

وذكر مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه في إحدى تلك الحوادث كانت الطائرات الروسية على بعد عدة أقدام من الطائرات الأمريكية.

وبينما قالت الولايات المتحدة إنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا غزتها روسيا، فقد أرسلت واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى شرق أوروبا للمساعدة في طمأنة رفاقها في حلف شمال الأطلسي.