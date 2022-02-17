عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق جنوبي دمشق

الخميس 17 فبراير 2022

الخليج 365

قالت وكالة الأنباء السورية، إن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف بعض المناطق في محيط بلدة زاكية جنوبي العاصمة دمشق.



وبحسب الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي وقع في الحادية عشر والنصف من مساء الأربعاء بصواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري.

ولفتت إلى الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

والأربعاء 9 فبراير/ شباط الماضي، أعلن التلفزيون السوري، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، ووقوع خسائر مادية جراء "هجوم إسرائيلي" في محيط دمشق.