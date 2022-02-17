اخبار العالم

هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق جنوبي دمشق

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق جنوبي دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق جنوبي دمشق

الخميس 17 فبراير 2022

الخليج 365

قالت وكالة الأنباء السورية، إن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف بعض المناطق في محيط بلدة زاكية جنوبي العاصمة دمشق.

 

وبحسب الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي وقع في الحادية عشر والنصف من مساء الأربعاء بصواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري.

 

ولفتت إلى الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

 

والأربعاء 9 فبراير/ شباط الماضي، أعلن التلفزيون السوري، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، ووقوع خسائر مادية جراء "هجوم إسرائيلي" في محيط دمشق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا