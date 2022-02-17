الجمعة.. الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن هذه المنطقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء الجمعة 18 فبراير، وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات.

محمد يوسف

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