المجلس الأعلى للجامعات يعقد إجتماعه الدوري.. اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اليوم الخميس، خلال اجتماعه الشهري، عددًا من الملفات المهمة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات، أبرزها حسم موعد بداية الترم الثاني 2022 للعام الدراسي ، والذي ينطلق السبت المقبل حسب الخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي.

ويستعرض المجلس الأعلى للجامعات، إجراءات مواجهة فيروس كورونا، والالتزام بقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، كذلك الخطة الدراسية للكليات وكافة الجداول للترم الثاني.

ويناقش الاجتماع، إعلان نتائج امتحانات الترم الأول بالكليات وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات، وفقا للخريطة المعلنة للامتحانات.