غارات إسرائيلية تستهدف قيادات عسكرية وأمنية جنوب دمشق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 04:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 1:05 صباحًا

شنت طائرات حربية إسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء، غارات جوية، استهدفت مراكز محددة غرب العاصمة السورية دمشق.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات التي انطلقت من الجولان السوري المحتل، استهدفت قيادات عسكرية وأمنية تابعة لنظام الأسد.

بدورها قالت وكالة الأنباء السورية، في بيان لها، إن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف بعض المناطق في محيط بلدة زاكية جنوبي العاصمة دمشق.

وبحسب الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي وقع في الحادية عشر والنصف من مساء الأربعاء بصواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري.

ولفتت إلى الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وتأتي غارات اليوم، بعد أسبوع على هجوم إسرائيلي استهدف مواقع على طريق دمشق-بيروت القديم بريف دمشق الغربي وأطراف جديدة الشيباني بوادي بردى، إذ تتواجد هناك مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية، فيما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للقصف، وجرى إسقاط بعض الصواريخ.