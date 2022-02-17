شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في جيش دولة الاحتلال استعدادًا لهجوم بالمسيرات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، أن جيش الاحتلال يشهد حالة استنفار وتأهب استعدادًا لهجوم إيراني بالطائرات المسيرة.

وحسب إعلام الاحتلال، فإن مؤسسة الدفاع تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مسيرة من إيران وتقدر أن المحاولات لتنفيذ هذا الأمر ستستمر.

وأضافت أن ذلك يأتي على خلفية مزاعم مسؤولين إيرانيين بأن دولة الاحتلال تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة مليشيا الحوثي في اليمن، ومنظمات مسلحة أخرى موالية لإيران بالمنطقة.

وأشارت إلى تزايد تلك المخاوف في دولة الاحتلال وسط تكهنات بأن طائرتين بدون طيار تم إسقاطهما يوم الإثنين الماضي في العراق، أطلقا من إيران وكان من المقرر انفجارهما داخل الأراضي المحتلة.