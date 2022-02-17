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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 40 سودانيًا في حادث مروع بين حافلتين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
شهدت ولاية كردفان بوسط السودان، حادثا مروريا مروعا، راح ضحيته 10 قتلى و30 مصابًا.
وحسب بيان لشرطة المرور، فقد وقع الحادث بين حافلتي ركاب، ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة بطريق الخرطوم-الفاشر بمنطقة بارا بولاية شمال كردفان”.
وأرجع البيان سبب وقوع الحادث إلى “السرعة الزائدة التي أدّت للاصطدام ما أدّى إلى انقلاب” إحدى الحافلتين.
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