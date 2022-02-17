شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت مئات الآلاف.. إحباط تهريب منشطات جنسية منتهية الصلاحية بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وكالة الأنباء الأردنية أن مدير جمرك العقبة جمار أحمد العكاليك، كشف أن كوادر المركز تمكنت من ضبط مهربات متنوعة كانت مخبأة في حاوية.
وأضاف أن المهربات تحتوي على كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية.
وأوضح أن كميات الشحنة كبيرة حيث وصل عددها إجماليا لـ 546 ألف حبة، و510 آلاف سيجارة إلكترونية، إضافة إلى 20500 ألف حبة بود “رأس السيجارة الإلكترونية”.
كما نوه أن ضبط المهربات تم بناء على معلومات استخباراتية للجمارك.
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