شكرا لقرائتكم خبر عن تناقضات الولايات المتحدة تقود العالم إلى مرحلة جديدة من الانتشار النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ذي ويك» الأمريكية عما إذا كان العالم على شفا حقبة جديدة من الانتشار النووي.

وبحسب مقال لـ «نوح ميلمان»، يتسابق المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون في فيينا، لإيجاد طريقة للعودة إلى اتفاق عام 2015 قبل أن تتقدم طهران في تخصيب اليورانيوم أكثر مما وصلت إليه.

وأضاف الكاتب: في الواقع، يتساءل بعض المراقبين عما إذا كان هذا الجهد لا يزال يستحق كل هذا العناء.

وأردف: في غضون ذلك، في برلين، يحاول المسؤولون الفرنسيون والألمان استئناف مجموعة أخرى من المحادثات التي تعثرت منذ عام 2015، وهي ما يسمى بمحادثات صيغة نورماندي بين روسيا وأوكرانيا. كما هو الحال مع إيران، فإن عقارب الساعة تدق قبل عبور خط قاتل لا يمكن تجاوزه.

وتابع: بصرف النظر عن كونهما عرضين لإمكانيات وحدود الدبلوماسية، يبدو أنه لا يوجد شيء مشترك بين المفاوضات. لكن تحت السطح، يعكس كلاهما التراجع في نظام منع انتشار الأسلحة النووية خلال ربع القرن الماضي، ويشيران إلى احتمال أننا نقف على شفا انتشار أوسع للأسلحة النووية.

كوريا الشمالية

ومضى يقول: لشرح السبب، علينا العودة إلى عام 1994. فالعام كان عامًا بارزًا لجهود مكافحة انتشار الأسلحة النووية. وهو العام الذي دخلت فيه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في إطار العمل المتفق عليه، والذي زوّد كوريا الشمالية بمفاعلات الماء الخفيف مقابل إغلاقها لمحطة الطاقة النووية الحالية، والتي كانت أكثر فائدة لدعم برنامج سري للأسلحة النووية. تم الاتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب مواجهة كان من الممكن أن تؤدي بسهولة إلى الحرب.

وأردف: لكن في غضون عقد من الزمان، تم التراجع عن ذلك، حيث ألقت كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية باللوم على بعضهما البعض لخرق شروط الاتفاق.

وأضاف: أقرت كوريا الشمالية بأنها كانت تدير برنامجًا سريًا للأسلحة النووية بدعم من باكستان، وانسحبت من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام 2003، وفي غضون بضع سنوات أصبحت قوة نووية كاملة.

نووي أوكرانيا

واستطرد: في عام 1994 أيضًا، وافقت أوكرانيا على تدمير الترسانة النووية الهائلة التي ورثتها مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ووافقت في المقابل على تأكيدات مذكرة بودابست. ومضى يقول: لم يكن لأوكرانيا خيار محدود في هذا الشأن، ولم تكن لديها سيطرة تشغيلية على الأسلحة، وضغطت كل من الولايات المتحدة وروسيا بشدة عليها للتخلي عنها.

وأضاف: مع ذلك، تم الترحيب بالاتفاقية على نطاق واسع باعتبارها علامة بارزة في منع انتشار الأسلحة النووية.

وتابع: مرة أخرى، فشلت الدبلوماسية في الصمود على المدى الطويل، ولكن كانت لها عواقب مختلفة تمامًا. تواجه أوكرانيا الآن إكراهًا صريحًا من قبل روسيا، جارتها المسلحة نوويًا، وهي نتيجة كانت متوقعة في عام 1994.

الدبلوماسية عقيمة

وأضاف: الدرس الذي يميل الصقور الأمريكيون إلى استخلاصه من التناقضات مثلما سبق ذكره هو أن الدبلوماسية عقيمة ويجب على أمريكا الاعتماد بدلاً من ذلك على التهديدات بالقوة، وأنه إذا لم تتخلَ إيران عن برنامجها النووي، فعلينا تدمير ذلك البرنامج عسكريا، وأنه إذا لم تتوقف روسيا عن تهديد أوكرانيا، فيجب الاستعداد لصدها.

وتابع: لكن هذه عقيدة تقوم على تقييمات رائعة صريحة للقوة الأمريكية، واللا مبالاة المروعة إزاء التكاليف الفادحة للحرب.

وبحسب الكاتب، في الواقع فإن هذه العقيدة لا تدرك حتى الطرق التي قوّض بها ولع أمريكا بالتدخل نظام منع الانتشار الذي ندّعي أننا نطبقه.

وأضاف: بعد حربنا الكارثية في العراق، التي بدأناها ظاهريًا لإنهاء تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لم تكن موجودة، كشفت ليبيا وفككت برنامجها النووي السري لتجنب مصير مماثل. عندما هاجم الناتو ليبيا بعد عدة سنوات، كان الأمر درسًا للعواصم حول العالم.

وأردف: هذا هو الدرس المهم حقًا الذي يربط بين أوكرانيا وإيران، وهو الأسلحة النووية مدمرة بشكل عشوائي لدرجة لا يمكن معها أن تكون مفيدة جدًا كأسلحة هجومية، لكنها مفيدة جدًا للدول التي تتعرض لتهديد من جيران كبار وأقوياء، أو من قوى عظمى أبعد ولكن معادية.

تنافس القوى

وتابع: في عصر يتسم بتنافس القوى العظمى بدلاً من التعاون، قد يكون من الصعب بشكل متزايد على الدبلوماسية التغلب على هذه المنفعة الواضحة.

وتابع: خذ بعين الاعتبار تقييم إيران العقلاني لمصالحها. لقد تم تهديدها بشكل متكرر من قبل الإدارات الأمريكية. عندما اتفق الإيرانيون مع إدارة أمريكية على قبول قيود على برنامج أسلحتهم النووية، قامت الإدارة الأمريكية التالية على الفور بتمزيق الصفقة.

وأضاف: مع عدم معرفة أي شيء آخر، سيكون من المنطقي بالنسبة لإيران التحوط بشأن رهاناتها والاحتفاظ بخيار اتباع مسار كوريا الشمالية لمجرد الحفاظ على رادع ضد أي هجوم أمريكي في المستقبل.

ومضى يقول: مع ذلك، وبنفس المنطق، إذا فشلت الولايات المتحدة في كبح جماح إيران بالوسائل الدبلوماسية، فسيكون من المنطقي أن تفكر دول أخرى في المنطقة في أن تكون لها قدراتها الرادعة.

وتابع: هل يثقون في أن الولايات المتحدة ستظل قوية في المواجهة ضد إيران التي، بلا شك، ستعمل بإفلات أكبر من العقاب في عالم تعمل فيه من وراء درع نووية؟ بالنظر إلى استجابتنا لأزمة أوكرانيا، يجب أن تكون لديهم شكوكها بشكل منطقي.

وأضاف: الشرق الأوسط ليس المسرح الوحيد الذي يمكن أن يترسخ فيه منطق الانتشار النووي.

الصين وتايوان

وتابع: لقد أوضحت الصين أن إعادة استيعاب تايوان يمثل أولوية قصوى في سياستها الخارجية، وقدرتها العسكرية لتحقيق هذا الهدف بالقوة تزدهر.

ومضى يقول: في غضون ذلك، أصبحت قدرة أمريكا على منع الغزو موضع شك بشكل متزايد، حتى عندما اقتربنا أكثر فأكثر من الالتزام رسميًا بالقيام بذلك. يكمن أفضل أمن لتايوان في قدرتها على ردع الغزو. في مرحلة ما، ألا يمكن أن يعتبر التايوانيون الأسلحة النووية كعنصر لا غنى عنه في مثل هذه الإستراتيجية؟.

وأردف: بمجرد أن تبدأ في عمل قوائم لمن سيعتقدون بضرورة امتلاكهم أسلحة نووية، من الصعب التوقف. إذا تم تقطيع أوكرانيا، فهل يجب أن تثق بولندا في أن الناتو سيحميها إلى الأبد؟ ألا يجب أن تقلق فنزويلا من أن يقرر الرئيس الأمريكي يومًا ما أن يفعل ما فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في فعله، وأن يتخلص من إزعاجها؟.

وتابع: من المملكة المتحدة وفرنسا إلى الصين والهند، إلى باكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، اتخذت القوى النووية اليوم خياراتها لعبور الخط الذري لردع جيران أكثر قوة وتجنب الاعتماد المفرط على حلفاء أقوى.

وأضاف: لم تستطع الأسلحة النووية حل جميع مشاكل السياسة الخارجية، ولم تكن بالتأكيد بديلاً لبناء القوة الاقتصادية والديموغرافية التي تحافظ على القدرة العسكرية الأوسع. لكنها تمنع الانهيار في موقف مثل الذي فيه أوكرانيا.