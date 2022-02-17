شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكرواتيا تؤكدان تكثيف جهود منع «نووي إيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على أهمية تكثيف الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك خلال استقبال الأول للأخير في مقر الحكومة بالعاصمة زغرب.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس الوزراء، ولحكومة وشعب كرواتيا الصديق، فيما حمَّل بلينكوفيتش تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ووفقا لـ«واس»، استعرض الجانبان، أوجه التعاون بين المملكة وكرواتيا، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة فرص نقل العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يحقق مزيداً من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تطرقا إلى آليات تطوير العمل والتنسيق الثنائي على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وفي وقت لاحق، التقى الأمير فيصل بن فرحان برئيس البرلمان بجمهورية كرواتيا غوردن ياندريكوفيتش، وذلك في مقر البرلمان الكرواتي بالعاصمة زغرب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

كما التقى وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة زغرب، بنظيره الكرواتي جوردان غرليتش رادمان، وناقشا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الهادفة لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، التي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وكرواتيا في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.