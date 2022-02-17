شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل أمريكي: غزو أوكرانيا لن يحقق أحلام روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، ردت الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي «ناتو» بتهديد موسكو بعقوبات سياسية واقتصادية صارمة إذا ما غزت كييف.

ولكن ضم روسيا لإقليم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ومواصلة إثارة الاضطرابات في جارتها الشرقية منذ 2014 يشير إلى أن التهديدات الغربية لا تجد دائما آذانًا صاغية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مما يفتح الباب أمام احتمال حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا، سواء كان شاملا أو جزئيا.

وفي هذا السياق نشر المحللان الأمريكيان لورانس كورب الذي عمل مساعدا لوزير الدفاع الأمريكي خلال الفترة من 1981 حتى 1985 وستيف سيمبالا أستاذ العلوم السياسية البارز في جامعة بنسلفانيا تحليلًا على موقع «ناشيونال إنترستس» الأمريكي، أكدا فيه أن غزو أوكرانيا لن يحقق توقعات وأحلام روسيا.

ويفترض بعض المحللين والمسؤولين الروس أنه إذا قررت موسكو شن عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا، فستكون النتيجة حاسمة وسريعة لأن القوات الأوكرانية لن تتمكن من المقاومة طويلا في ظل التفوق العسكري البري والجوي والبحري الكاسح للقوات الروسية.

ولكن كورب كبير الباحثين في معهد «أمريكان بروجريسف»، وسيمبالا صاحب العديد من الكتب في مجال الأمن القومي، يريان أنه إذا قررت روسيا القيام بغزو واسع لأوكرانيا بدلًا من شن عملية محدودة ضد إقليم دونباس المتنازع عليه، فإن آمالها في تحقيق انتصار سريع وحاسم وبتكلفة مقبولة ستخيب، فبعض المحللين فشلوا في النظر إلى كل العوامل التي قد تنقلب على المخططين الروس.

والمفارقة أن إصرار الناتو على التظاهر بأن باب عضوية الحلف يجب أن يظل مفتوحا أمام أوكرانيا، وإصرار روسيا على ضرورة إعلان الحلف بشكل مسبق إغلاق الباب أمام أوكرانيا يتجاهل بشكل واضح الحقائق العسكرية والإستراتيجية، فالناتو غير مستعد ولا يميل للدفاع عن أوكرانيا بالقوة المسلحة ولم يدعُ كييف إلى الانضمام إليه حتى الآن، في المقابل فإن الحشود العسكرية الروسية الضخمة على حدود أوكرانيا تقدم محفزا جديدا للوحدة السياسية لدول حلف الناتو وزيادة جاهزيته العسكرية، وتعزيز الرغبة في دراسة طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف.

باختصار فإن أي حرب كبيرة في أوكرانيا ستزيد عزلة روسيا سياسيا وتعرضها لخسائر عسكرية كبيرة، في ظل معاناة القوات المسلحة الروسية بالفعل من انتشارها الواسع لمواجهة التهديدات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وسوريا وعلى الحدود الصينية.

كما أن الحرب هي ساحة غير المتوقع دائمًا. ويمكن النظر إلى القتال من خلال قانون «ميرفي» وتذكيرات كارل فون كلاوسفيتس، بأن «الاحتكاك» يحدث بمجرد بدء إطلاق النار ليتضح الفارق بين الحرب على الورق وحقيقة العمل العسكري.

والأكثر أهمية هو أن أي مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو ستكون على إيقاع تصعيد نووي.

ومن المحتمل أن تلجأ روسيا إلى خليط من الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والمعلوماتية لكي تجعل الولايات المتحدة وحلفاءها في حالة عدم توازن وتشوش سياسي وعدم جاهزية عسكرية، وهذا هو التهديد الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة ودول الناتو، وليس استمرار حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.