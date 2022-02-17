شكرا لقرائتكم خبر عن تونس في طريقها الصحيح.. دولة قانون وقضاء «حر مستقل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزز الرئيس التونسي قيس سعيد دولة القانون والقضاء المستقل الحر، الأحد، بإصدار مرسوم يسمح له بعزل القضاة والاعتراض على ترقيتهم إذا كانت عليهم شبهات، بما يساعده على إغلاق الباب أمام الجماعة المعروفة بحركة النهضة، في التمدد مرة أخرى في السلطة القضائية التي وظفتها لخدمة أجندتها وتحقيق اغتيالات دون وصول ذوي الضحايا لحقهم بمحاسبة مرتكبيها.

وبعدما أبعد سعيد الحركة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، من السلطة التنفيذية والتشريعية في الصيف الماضي بإجراءات تصحيحية وقانونية كفلها له الدستور التونسي، وتلك الخطوة وصفها المتأسلمون بأنها انقلاب.

وكان الرئيس أثار غضب معارضيه وترحيب حلفائه من القوى الوطنية في الداخل بإعلانه الأسبوع الماضي حل مجلس القضاء الأعلى وهو الهيئة التي من المفترض أن تضمن استقلال القضاء، وقرر سعيد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله.

وخرج آلاف للشارع في العاصمة تونس الأحد احتجاجًا على تلك الإجراءات تحت شعار «من أجل قضاء مستقل في وطن حر».. حسبما وصفوها.

ولفت مراقبون للشأن التونسي، إلى تعارض تجمعات بعض القضاة المحسوبين على حركة النهضة التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، مع ما أعلنته الحكومة، الخميس، بتمديد حظر التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع، في آخر تحديث لإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونظمت النهضة الاحتجاج مع حركة «مواطنون

وقال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل بمرسوم رئاسي: إن المرسوم الجديد غير دستوري وينهي ضمانات استقلالية القضاء؛ لأنه لم يعد هناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، على حد تعبيره.

واتهم الرئيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق والمتزوج من قاضية، المجلس بالعمل لتحقيق مصالح سياسية وأعلن تشكيل مجلس بديل مؤقت للإشراف على عمل القضاة ريثما يُعد تغييرات أوسع نطاقا.

وقال الرئيس: «إن قراراته مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة، سمحت بركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار».

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكذلك قضاة آخرون محسوبون على «الإخوان»، وأغلقوا العديد من المحاكم بإضراب استمر يومين احتجاجًا على قرارات الرئيس التونسي.

غير أن الرئيس سعيد أصدر مرسوما جديدا، صباح الأحد، شكّل بمقتضاه مجلسا جديدا مؤقتا دون أجل محدد للإشراف على القضاء، وقال: «إن القضاة ليس لهم الحق في الإضراب عن العمل».

وقال سعيد: «إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011، وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر».

وقبلها بيوم، نفذت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية على مقربة من مقر سكن رئيس البرلمان المجمد وحركة النهضة راشد الغنوشي للمطالبة بالكشف عن الحقيقة وراء الاغتيالات.

وتتهم الهيئة صراحة؛ حركة النهضة بالمسؤولية السياسية وراء اغتيال بلعيد وبامتلاكها روابط وثيقة مع جماعات متورطة في أعمال إرهابية في البلاد، ومع مدبري الاغتيال لشكري بلعيد وبتسيير جهاز أمني سري واختراق أجهزة الدولة، وهو ما تنفيه الحركة.

وأحاطت قوات الأمن بمقر سكن الغنوشي في منطقة حي الغزالة بولاية أريانة قرب العاصمة ومنعت المحتجين الذين تجمعوا بساحة «الشهيد محمد البراهمي»، من الاقتراب منه.

وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: «إن الهيئة تملك وثائق تدين الغنوشي بالتواطؤ في عمليات الاغتيال».

وتتهم الهيئة وعائلتا بلعيد والبراهمي، الغنوشي وحركة النهضة بممارسة ضغوط على القضاء لتعطيل سير التحقيقات في الاغتيالات.

وطالبت أرملة البراهمي مباركة عواينية، عائلات ضحايا الإرهاب من الأمن والجيش وعائلات الشباب الذين أرسلوا إلى مناطق النزاع في الخارج، للوقوف إلى جانب هيئة الدفاع.