شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبهة السيادية اللبنانية»: «نصر الله» يتباهى بالعمالة لإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» إن زعيم ميليشيا حزب الله يتباهى بالعمالة لإيران، معتبرة كلام زعيم الميليشيا عن الجيش اللبناني يمثل تهديدات خطيرة ويصنف في خانة الكشف الأمني، مشددة على أن ذلك مقدمة لأعمال إرهابية تطال الساحة اللبنانية، وقالت الجبهة في اجتماع خُصص أمس للرد وتفنيد حديث زعيم الميليشيا مع القناة التلفزيونية الإيرانية: «إن اتهام نصرالله وتخوينه لمن لا يماشيه في مخططه ومشروعه الخطير وتصنيفه بمسمى جماعة السفارات رغم نشأة الرجل الإيرانية ومشروعه الإيراني وخضوعه لأوامر دولة أجنبية تدفع له المال حيث طعامه ومشربه ورواتبه وسلاحه إيرانية المنشأ، ويتباهى بهذه العمالة الفاضحة والمفضوحة، والتي كانت لتودي به الى إلى السجن ومن معه لولا كانت الدولة ومؤسساتها قائمة ولو بالحد الأدنى لكان لبنان خاضعا لاحتلال ميليشيا إيرانية تتلطى ببطاقة الهوية اللبنانية ليس إلا».

وأضافت «من أجل لبنان»: «إن كلام نصرالله عن الجيش واتهامه المؤسسة العسكرية لناحية وجود ضباط أمريكيين بشكل دائم في وزارة الدفاع الوطني، وتسويقه البشع والخطير بأن الجيش مربوط بالسفيرة الأمريكية في بيروت، يؤشر لانقلاب كامل على الجمهورية ومؤسساتها».

وقالت إن كل ما جاء به نصرالله عبر شاشة العالم الإيرانية خطير، وأشارت إلى أن «اتهامه الجيش اللبناني والحملة على قائده يؤشر لانقلاب كامل على الجمهورية ومؤسساتها».

واعتبرت أن «ظهور زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله عبر شاشة العالم الإيرانية، لم يكن مجرد ظهور عادي؛ بل يصنف في خانة الخطير جدا على المستوى الكياني والسيادي، لما حمل من تهديدات خطيرة طالت هذه المرة مؤسسة الجيش اللبناني وقيادته بشخص الجنرال جوزف عون».

وتابعت الجبهة السيادية في بيانها: «كلام نصرالله هو تهديد.. لا بل يمكن تصنيفه في خانة الكشف الأمني للبنان وأرضية لأعمال إرهابية قد تطال الساحة اللبنانية، وكلام نصرالله يخدم هذا الأمر، في حين كان يتوجب لا بل لزاما على القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية أن يكون سبَّاقا في الدفاع عن الجيش؛ المؤسسة التي تخرج فيها، لكن من الواضح أنه بات شريكا لهذه الميليشيا بمجرد تغطيته لها ولنشاطاتها المدمرة بعدما أنجزت على المال والصحة والتربية لم يبق إلا الجيش الذي يحاولون تحييده عن واجباته الوظيفية بالحماية والرعاية».