شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبهة السيادية اللبنانية»: «نصر الله» يتباهى بالعمالة لإيران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت السيادية من إن زعيم حزب الله بالعمالة لإيران، معتبرة كلام زعيم الميليشيا عن الجيش اللبناني تهديدات خطيرة في خانة الكشف الأمني، مشددة على ذلك مقدمة لأعمال إرهابية تطال الساحة اللبنانية، وقالت الجبهة في اجتماع أمس للرد وتفنيد حديث زعيم مع القناة التلفزيونية نصرالله وتخوينه لمن لا يماشيه في مخططه ومشروعه الخطير وتصنيفه جماعة السفارات نشأة الرجل الإيرانية ومشروعه الإيراني وخضوعه لأوامر دولة أجنبية تدفع له المال حيث طعامه ومشربه ورواتبه وسلاحه إيرانية ويتباهى بهذه العمالة الفاضحة والتي كانت لتودي به
الى السجن ومن معه لولا كانت الدولة ومؤسساتها قائمة ولو الأدنى لبنان لاحتلال ميليشيا تتلطى ببطاقة الهوية اللبنانية ليس
أجل كلام نصرالله عن الجيش واتهامه العسكرية لناحية وجود ضباط أمريكيين بشكل دائم في وزارة الدفاع وتسويقه البشع والخطير بأن الجيش مربوط بالسفيرة الأمريكية في لانقلاب كامل على الجمهورية
وقالت كل ما جاء به نصرالله عبر شاشة العالم الإيرانية خطير، وأشارت اللبناني والحملة على قائده لانقلاب كامل على الجمهورية
واعتبرت زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله عبر شاشة العالم لم يكن مجرد ظهور بل يصنف في خانة الخطير جدا على المستوى الكياني لما من تهديدات خطيرة طالت هذه المرة مؤسسة الجيش اللبناني وقيادته بشخص الجنرال جوزف
وتابعت الجبهة في نصرالله هو لا بل يمكن تصنيفه في خانة الكشف الأمني للبنان وأرضية لأعمال إرهابية قد تطال الساحة وكلام نصرالله يخدم هذا في حين كان يتوجب لا بل لزاما على القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية أن يكون في الدفاع عن المؤسسة التي أنه بات الميليشيا بمجرد تغطيته لها ولنشاطاتها المدمرة بعدما أنجزت على المال والصحة والتربية لم يبق الجيش الذي يحاولون تحييده عن واجباته الوظيفية بالحماية
وختمت: حسن نصرالله الذي سبق له ووصف قاتل الرئيس الشهيد رفيق بعدم تسليمه ولو بعد مئة يجب يمنع الأجهزة الأمنية والعسكرية من تطبيق حكم المحكمة الدولية بحق المحكوم سليم