عذبوه وتركوا جثته أمام منزله.. كواليس مقتل مسجل خطر على يد 4 أشخاص بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات العثور على جثة مسجل خطر أمام منزله بالهرم غرب المحافظة، وتبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، بالعثور على جثة قتيل أمام منزله بدائرة القسم.

المعاينة التي أشرف عليها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، توصلت إلى أن المجني عليه سائق مركبة توك توك له معلومات جنائية، وبه آثار كدمات وسحجات آثار اعتداء متفرقة بالجسم.

تحريات المقدم هيثم سكر مفتش فرقة الهرم، توصلت إلى أن 4 أشخاص احتجزوا القتيل بمنزل أحدهم بدعوى تأديبه على رفضه دفع قيمة إصلاح آثار كسر ألحقه بسيارة أحدهم بالمركبة قيادته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين معاوني مباحث الهرم، من ضبط المتهمين الأربعة بمأمورية متزامنة تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

أقر المتهمين بصحة التحريات، وأنهم يلم يقصدوا قتله "خبط العربية بالتوك توك ومش عايز يصلحها أو يدفع تمن الصيانة" مؤكدين أنهم اعتدوا عليه بالضرب حتى فقد الوعي فحملوه وتركوه على قيد الحياة أمام منزله قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بوصلة الضرب.

أرشد المتهمون عن الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.