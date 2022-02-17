بقيمة 33 مليون جنيه.. إحباط تهريب أقراص مخدرة وأدوية من مطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تمكنت سلطات مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية من دبي، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة ومكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية وإدارة جمرك مطار برج العرب الدولي، إخطارا يفيد اعتزام الراكبتين المصريتين الأولى "ه م .م" والثانية "م.م." القادمتين من دبي على رحلة خطوط فلاي دبى رقم FZ 173 من إسطنبول، تهريب كمية من الأقراص المخدرة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بهما.

بمواجهة الراكبتان نفتا حملهما بضائع ممنوعة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب إلا أنه بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة.

وعقب صدور إذن النيابة العامة، كشفت لجنة من الجمارك من خلال تفتيش الحقائب عن وجود 9 كيلو جرام من أقراص الكيبتاجون المخدرة و1929 شريط أقراص ترامادول المخدر و 12 برطمان بها 10كيلو جرام من أقراص الإكستازي المخدرة و1275 شريط أدوية بشرية مخبأة داخل أكياس لب وكيك ومغلفة بتغليف المصنع مع الراكبة الأولى.

كما عثر على 1590 شريط ترامادول المخدر وكيس به كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة و 6 برطمان أقراص دواء زرقاء اللون و247 علبة أدوية بشرية مخبأة بنفس الطريقة داخل أكياس لب وكيك ومغلفة بتغليف المصنع مع الراكبة الثانية.

قدرت قيمة التعويضات المستحقة للمضبوطات ب 33 مليون و959 ألف و400 جنيه .

وقرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ و٣ لسنة ٢٠٢٢.