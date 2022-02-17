تقرير: حزب حليف لأردوغان يستفيد من تعديل في الانتخابات التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول-(د ب أ):

تريد الحكومة التركية خفض عدد الأصوات التي تحتاجها الأحزاب للفوز بمقاعد برلمانية، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى مساعدة حزب حليف رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مقررة العام المقبل، والتي يتوقع أن تشهد منافسة حامية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان وشريكه الأصغر، حزب الحركة القومية، يعتزمان إحالة التشريع إلى البرلمان سعيا لخفض الحد الأدنى من الأصوات من 10 إلى 7 %، وفقا لمسؤولين اثنين مطلعين على الأمر.

ومن شأن التعديل أن يتيح لحزب الحركة القومية ضمان الحصول على مقاعد برلمانية، حتى إذا ما منعت الحكومة المجموعات الصغيرة من الاعتماد على أخرى أكبر لدخول البرلمان كأعضاء ضمن ائتلاف، وسط مضمار مزدحم بأحزاب المعارضة.

وبلغت نسبة تأييد حزب الحركة القومية 1ر11 % في انتخابات 2018 لكن معدل تأييده انخفض، وفقا لأحدث الاستطلاعات.