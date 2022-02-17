عاجل | أزمة أوكرانيا تنتصر للسعودية

نشرت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية، مقالا كشفت فيه كيف حققت أزمة أوكرانيا انتصارا سعوديا، ليس فحسب في أسواق الطاقة إنما في السياسة العالمية. وقالت الوكالة إن الانتعاش في أسواق النفط، توقف بسبب الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي يؤكد أهمية تحالف «أوبك بلس»، فضلا عن تحقيق مكاسب سياسية على المستوى الدولي، خصوصا مع من يحاولون خلق صراعات بين الرياض وواشنطن.

النفط السعودي بعد أزمة أوكرانيا

- تسيطر الرياض على 55 % من الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط الخام، التي يمكن استغلالها

- يقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل، والإنتاج السعودي في طريقه إلى أعلى متوسط سنوي

- تحقق السعودية أرباحا أكثر من أي وقت مضى

- 375 مليار دولار أرباح السعودية المتوقعة من الضخ هذا العام