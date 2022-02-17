عاجل | أزمة أوكرانيا تنتصر للسعودية

النفط السعودي بعد أزمة أوكرانيا
- تسيطر الرياض على 55 % من الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط الخام، التي يمكن استغلالها
- يقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل، والإنتاج السعودي في طريقه إلى أعلى متوسط سنوي
- تحقق السعودية أرباحا أكثر من أي وقت مضى
- 375 مليار دولار أرباح السعودية المتوقعة من الضخ هذا العام
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