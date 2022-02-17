بوركينا فاسو: قائد المجلس العسكري رئيسا للبلاد

تولى قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو رئاسة البلاد، بعد مرور شهر بالكاد على الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي في انقلاب عسكري. وأدى بول-هنري سانداوجو داميبا اليمين رئيسًا أمام المحكمة الدستورية، الأربعاء، بحسب المحطة الإذاعية المحلية أوميجا. كان الجيش قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير. تعاني بوركينا فاسو من أزمة سياسية حادة ترجع في الأساس إلى العدد المتنامي للهجمات التي يشنها إرهابيون متطرفون في منطقة الساحل. وتعمل الكثير من الميليشيات في المنطقة، وبعضها أعلن الولاء لتنظيم داعش أو القاعدة. كما أن الفترات الطويلة من الجفاف والمجاعة زادت من المشاكل التي تواجهها البلاد التي تعاني من الفقر رغم أنها غنية بالذهب. وشهد غرب إفريقيا الإطاحة بالعديد من الحكومات ومحاولات الانقلاب في الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك في مالي وغينيا بيساو المجاورتان.



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