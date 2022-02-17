إحباط تفجير برجين بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأربعاء، إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد. وذكرت في بيان صحفي: «أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بعبوتين ناسفتين وضعتا على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك، بالتحديد برجي 51 و52». وأضافت: «عولجت العبوتان وفككتا موقعيا دون خسائر».



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