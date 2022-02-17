بايدن وشولتس: على موسكو اتخاذ خطوات “حقيقية” لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أكد الرئيس الأمريكي جوي بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

وحثّ الزعيمان موسكو على اتخاذ خطوات حقيقية لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد، بحسب بيان أصدرته المستشارية الألمانية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت الأربعاء انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

في الأثناء يعقد قادة الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل الخميس لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدّة أزمة أوكرانيا، وفق ما أفاد ناطق باسم التكتل الأربعاء.

وقال الناطق باسم الاتحاد باريند ليتس على تويتر “قبل قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المقررة غدا، سيعقد أعضاء المجلس الأوروبي اجتماعاً غير رسمي مدته ساعة عند الساعة 12:30 (11:30 ت غ) بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بروسيا وأوكرانيا”.

بدوره أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء أنّ الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي، محذّراً من أنّ التهديد الروسي بات “الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا”.

وقال ستولتنبرغ بعدما التقى وزراء دفاع الدول الأعضاء إنّ “الوزراء قرّروا اليوم تطوير خيارات لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي للدفاع والردع بما يشمل التفكير في تأسيس مجموعات قتالية جديدة تابعة للناتو في وسط أوروبا وجنوب شرقها”.

ورغم انسحاب القوات الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الولايات المتحدة لم تر أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، رغم إصرار موسكو على أنها قامت بذلك. وقال بلينكن لشبكة “أيه بي سي” الإخبارية “ما نراه لا يمثّل انسحاباً ذا معنى”، واصفاً خطر غزو روسيا جارتها الموالية للغرب بأنه “حقيقي” وشدد على دعوة واشنطن لروسيا إلى خفض التصعيد.

وقال الوزير إن “الرئيس بوتين خصص إمكانات تتيح له التحرّك ضمن مهلة قصيرة”. وأضاف “يمكنه أن يضغط على الزناد… يمكنه أن يقوم بذلك اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل. القوات حاضرة إذا أراد تنفيذ عدوان جديد ضد أوكرانيا”. كما دعا بلينكن إلى حل الأزمة دبلوماسيا وقال “نحن مستعدون سواء للدبلوماسية أو العدوان”.

وبهدف التطرق للتطورات الأخيرة على حدود أوكرانيا، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجريان الأربعاء قرابة الساعة 19:30 ت غ محادثة هاتفية، في وقت لا يزال التوتّر على أشدّه على الحدود الأوكرانية-الروسية.