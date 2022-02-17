«الدعم سيتسارع».. بيان أميركي جديد حول الأزمة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 11:32 مساءً

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الدعم الأميركي الأمني والدفاعي لأوكرانيا سيتواصل ويتسارع، في حال قيام غزو روسي لها.

وكشف برايس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن القلق الأميركي حيال التطورات على الحدود الأوكرانية “لم يتراجع”، مؤكدا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “يمكن أن يأمر بغزو أوكرانيا في أي لحظة”.

ونفى برايس “الادعاءات الزائفة” بهجمات عسكرية أوكرانية على إقليم دونباس.

وأشار الى أن هناك المزيد من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا “تتحرك بشكل مقلق نحو مواقع قتالية”، مضيفا أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بيلنكن “سيبحث هذه التطورات مع قادة الاتحاد الأوروبي”.

وكان أنتوني بلينكن، أكد في وقت سابق من الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تر أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، رغم إصرار موسكو على أنها قامت بذلك.

وقال لشبكة “إيه بي سي” الإخبارية: “ما نراه لا يمثّل انسحاباً ذا معنى”، مضيفا: “على العكس، نواصل رؤية قوات عند الحدود، خصوصاً قوات قد تكون في المقدّمة في أيّ عدوان جديد على أوكرانيا”.