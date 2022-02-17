رئيس الوفد الإيراني في فيينا: لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 11:58 مساءً

دعا كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا، إلى “النظر بواقعية وتجنب الطمع واتخاذ القرار الجدي للوصول إلى اتفاق”.

واذ كشف في تغريدة له عبر “تويتر”، “أننا بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، أوضح كني أنه “لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وأضاف: “النظرة الواقعية وتجنب الجشع والأطماع والالتفات إلى تجربة السنوات الأربع الماضية، أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف (الاتفاق)”.

وختم: “حان الوقت لتتخذ الأطراف المتفاوضة معنا قراراتها الجادة”.

كلام علي باقري كني، يأتي تزامنا مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة “في خضم المراحل النهائية” من المحادثات.

وأشار برايس إلى أن هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدورهم تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا.