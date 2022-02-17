السعودية تدرس نظام عمل جديد.. هل تتقلص أيام العمل إلى أربعة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تعتزم المملكة العربية السعودية، دراسة نظام عمل جديد، قد يقلص عدد أيام العمل أو ساعات الدوام بغية خلق الوظائف.

وقال أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، في رد على سؤال في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي السعودي حول إمكانية تقليص أيام الدوام الأسبوعية في المملكة إلى 4 أو 4 ونصف أسبوعيا، أن الحكومة تدرس بالفعل نظام عمل جديد من شأنه زيادة الوظائف وجذب الاستثمارات.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح الوزير أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وأن عدد السعوديين في سوق العمل، تجاوز 1.9 مليون سعودي.

وتابع الراجحي: نستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، وذلك حسب صحيفة الرياض السعودية.

وأضاف، أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة، مشيراً إلى إطلاق 32 قرار توطين مع التركيز على التوطين النوعي.

وكشف الراجحي أن مشروع “هدف” يدعم أكثر من 132 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص، ونسعى إلى إطلاق 32 قرار توطين خلال العام الجاري لمهن مختلفة، و400 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل لأول مرة في عام واحد.