شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تُسقط عشرات القتلى وتجرف السيارات في شوارع البرازيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت البرازيل خلال الساعات الماضية، تقلبات جوية، وأمطار غزيرة وفيضانات جرفت عشرات السيارات والمركبات في الشواريع.

وارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 44 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية مساء أمس الأربعاء نقلا عن وكالة الحماية المدنية.

في سياق متصل، حذر عمدة المدينة روبنز بومتيمبو من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر، وفقا لوكالة أنباء البرازيل. ولم يتضح بعد عدد المفقودين.