شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تلغي قيود كورونا غدًا.. وألمانيا تلحق بها في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات في سويسرا أنه سيتم غدا إلغاء مجموعة من قيود كوفيد- 19 على الحياة العامة، موضحة أن الأشخاص غير الملقحين سيتم السماح لهم مجددا بدخول المطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية.

وسيتم غدا الخميس، إلغاء وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يلتقون على انفراد إلى جانب الإرشادات التي تطلب من الموظفين العمل عن بعد.

كما سيتم الإبقاء على الإلزام بوضع الكمامات في المواصلات العامة ومنشآت الرعاية الصحية. ويتعين أيضا على طواقم دور رعاية المسنين الاستمرار في وضع الكمامات.

وذكرت الحكومة السويسرية أن الوضع الوبائي في البلاد مستمر في التحسن.

وفي ألمانيا أعلنت السلطات الألمانية رفع معظم قيود كورونا في البلاد اعتبارا من الـ20 من مارس، في قرار يتزامن مع تحركات مشابهة في النمسا وسويسرا المجاورتين لإلغاء معظم قيود الجائحة.

وقال المستشار أولاف شولتس وحكام الولايات الست عشرة في البلاد، إنه تم إقرار خطة من ثلاث خطوات بينما أظهرت الاحصائيات الرسمية تراجع إصابات كورونا.

وقال شولتس: “تم تجاوز الذروة على الأرجح الآن”، متوقعا “استمرار تحسن الوضع” خلال الأسابيع المقبلة.

وتشمل إجراءات تخفيف القيود إلغاء القواعد التي تمنع دخول المتاجر غير الضرورية دون اثبات الحصول على اللقاح أو التعافي من كورونا، فضلا عن إلغاء القيود على التجمعات الخاصة للحاصلين على اللقاح.

ومن المقرر بدءا من 4 مارس، تخفيف شروط دخول المطاعم والحانات، إذ سيتم الاكتفاء بإظهار فحص سلبي بدلا من وجود اثبات اللقاح أو التعافي بالإضافة لفحص أو الحصول على جرعة تعزيزية.

ويتضمن القرار أيضا إلغاء “كل قيود الحماية على نطاق واسع بحلول 20 مارس إذا سمح الوضع في المستشفيات”. وسيلغى أيضا فرض العمل من المنزل، مع استمرار فرض وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.