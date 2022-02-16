شكرا لقرائتكم خبر عن «إذلال وطائفية» شاهد.. لحظة إجبار الطالبات المسلمات على خلع حجابهن للدخول إلى المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تتواصل الطائفية والعنصرية في أبهى صورها في الهند، بعد إصرار السلطات على منع دخول الطالبات المسلمات المحجبات إلى المدارس والجامعات، في الوقت الذي تسمح فيه بارتداء طلاب الشال الهندوسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق لحظات “إذلال” الطالبات أمام أولياء أمورهن أمام المدارس بعد رفض دخولهن قبل خلع الحجاب، وهو ما يدفع الطالبات في النهاية للرضوخ وخلع الحجاب في مشهد مؤثر.

وحسب وسائل إعلام، فقد طردت عدة مدارس في ولاية بجنوب الهند، اليوم الأربعاء طالبات، أصررن على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجات.

وذكرت وكالة “برس تراست أوف إنديا”، الهندية للأنباء أن العديد من الطالبات، اللاتي كن يرتدين الحجاب، في مدن “فيجايابورا وكالابوراجي وشيفاموجا ومدن أخرى بولاية “كارناتاكا”، حرموا من الدخول، من قبل إدارات المدارس .

وقال مديرو وإدارات المدارس للصحفيين إنهم يتبعون أوامر مؤقتة، للمحكمة العليا بالولاية، سمحت للمدارس والكليات باستئناف الدراسة فقط، شريطة عدم ارتداء أي ملابس دينية في الفصول الدراسية.

غير أن بعض الطالبات ذكرن أن المدارس لم تبلغهن بأنه لن يتم السماح لهن بارتداء الحجاب، ونظمن احتجاجات لدى طردهن .

ووصفت الطالبات الخطوة بأنها غير عادلة، وذكرن أنهن دائما ما يحضرن الفصول الدراسية وهن يرتدون الحجاب.