شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف خطة روسيا لغزو أوكرانيا.. وتؤكد: الهجوم سيحدث في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن لا تزال تعتقد أن هجومًا روسيًا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، مشيرة على دعم واشنطن لأوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤخرًا.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وأن كل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا.
وأكد أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تكشف خطة روسيا لغزو أوكرانيا.. وتؤكد: الهجوم سيحدث في أي وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.