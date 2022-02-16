شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة إلى 58 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون محليون اليوم الأربعاء إن 58 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، بينما تقول فرق الإنقاذ إن هناك المزيد من المفقودين.

وغمرت السيول شوارع المدينة، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية أيضا عن وفيات بعد أن تجاوزت كمية الأمطار أمس الثلاثاء التوقعات لشهر فبراير شباط بأكمله.

وتعرض ما يصل إلى 80 منزلا للانهيارات الأرضية في مورو دا أوفيسينا، أحد أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي، وفقا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ويعمل في الموقع عدد من فرق الإطفاء والدفاع المدني المحلية.

وقال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو للصحفيين في الموقع "الوضع يشبه ساحة حرب تقريبا... سيارات معلقة على أعمدة وسيارات مقلوبة والكثير من الوحل والمياه".

وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام. وتم نقل النازحين إلى المدارس وأماكن إيواء أخرى، في حين اضطر ما يزيد على 300 من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تويتر أثناء زيارته لروسيا إنه طلب من الحكومة تقديم المساعدة للمدينة والمتضررين من العاصفة.

وتوجه الحاكم إلى بتروبوليس الليلة الماضية.

وقال بولسونارو للصحفيين في موسكو "نعتزم أن نقدم لرئيس البلدية كل ما نستطيع من دعم"، مضيفا أنه سيسمح بتوجيه أموال اتحادية للمنطقة للمساعدة في "استعادة حركة المرور بها".