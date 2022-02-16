شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك» تعتمد «حلول الحاويات» لإنتاج اللقاحات في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية، المطورة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، نقل مرافق إنتاج كاملة التجهيز إلى أفريقيا لإنتاج لقاحات بتقنية الحمض النووى الريبوزى الناقل التي طورتها الشركة.

وأعلنت "بيونتيك" اليوم الأربعاء أن من المقرر توريد مرافق الإنتاج إلى دول رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، ومع كل دولة على حدة.

ويمكن في هذه المرافق إنتاج لقاح كورونا، وأيضا لقاحات محتملة ضد السل والملاريا.

وتحدثت الشركة عن "خطوة إضافية لتحسين إمدادات اللقاحات في أفريقيا".

وتتكون المرافق، التي طورتها "بيونتيك"، من عدة حاويات مجمعة ومجهزة بجميع المعدات اللازمة لعملية التصنيع.

ومن المقرر وصول المرفق الأول إلى أفريقيا خلال النصف الثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد اثني عشر شهرا من التسليم إلى الوجهة.

وعرضت الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، الحاويات اليوم في مصنعها بمدينة ماربورج، وكان من بين الحاضرين رؤساء رواندا وغانا والسنغال - بول كاجامي، ونانا أكوفو-أدو، وماكي سال، إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس.