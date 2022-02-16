إيران تعلن اقترابها من التوصل إلى 'اتفاق نووي'

وقال "كبير المفاوضين الإيرانيين" علي باقري كني في تغريدة عبر "تويتر" "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى.. لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".وأضاف: "النظرة الواقعية وتجنب الجشع والأطماع والالتفات إلى تجربة السنوات الأربع الماضية، أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف (الاتفاق)".

وتابع: "حان الوقت لتتخذ الأطراف المتفاوضة معنا قراراتها الجادة".