شكرا لقرائتكم خبر عن «كالجسد الواحد».. وقفات احتجاجية بدولة خليجية دعما للمسلمات المحجبات في الهند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استنكرت وقفة احتجاجية بالكويت، ضمت نحو 120 شخصا غالبيتهم من النساء، صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات التي ترتكب بحق المسلمات المحجبات في الهند.

وجاء تنظيم الوقفة، للتعبير عن رفضهن واستنكارهن للاضطهاد الواقع على المسلمات هناك.

وكان مكتب المرأة في الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، قد نظم وقفة احتجاجية في مواقف الجزيرة الخضراء، مقابل السفارة الهندية.

ونقلت وسائل إعلام كويتية أن المحتجات رفعن شعارات مناهضة لما يحدث للنساء المحجبات في الهند.

وقد كتب عليها «كالجسد الواحد.. والهند تمنع الحجاب»، و«حكم الإسلام الهند باللين فاحترموا إخواننا في الدين».

كما عبرت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهن للممارسات الواقعة على المسلمات في الهند، وإجبارهن على خلع الحجاب في المدارس.