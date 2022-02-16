شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار هائل يهز نيويورك ووقوع إصابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اهتزت ولاية نيويورك الأمريكية، على وقع انفجار هائل في إحدى الجزر التابعة لها، إثر اصطدام شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات بأحد المباني.

ونشرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيديو للانفجار الهائل، مشيرة إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام الشاحنة بأحد المباني في جزيرة لونج آيلاند بولاية نيويورك.

وتسبب الحادث في إصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار، ولفتت الشبكة إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 جالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).

وتسبب الانفجار الذى وقع فى أحد الطرق بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التى اندلعت نتيجة احتراق الوقود.