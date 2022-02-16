شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: القوات الروسية الخليج 365 الاقتراب من أوكرانيا ولم تنسحب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تلاحظ أي انسحاب للقوات الروسية من حدود مع أوكرانيا، في أحدث تصريح غربي يفنّد إعلان موسكو سحب عدد من قواتها.
وأوضح بلينكن في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء اليوم: “لم نر أي انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا”، مضيفا “الوحدات الروسية الخليج 365 التحرك نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس”.
يشار إلى أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس قال في وقت سابق اليوم أن لندن لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، موضحا “لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب”.
وتابع وزير الدفاع البريطاني أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات الجانب الروسي بشأ، سحب عدد من قواتها المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب قابل هذه الخطوة بحذر شديد.
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