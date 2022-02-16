شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مليون دولار.. مزاد بهونج كونج يعرض أكبر وأثمن ماسة زرقاء للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض دار سوذبيز هونج كونج، أكبر وأثمن ماسة زرقاء تُطرح في مزاد على الإطلاق للبيع في أبريل نيسان من هذا العام، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار.

والماسة الزرقاء (دي بيرز كالينان بلو)، والتي ستعرض في مزاد لقطعة واحدة، هي اكتشاف حديث.

واستُخرجت الماسة التي يزيد وزنها عن 15 قيراطا عام 2021 من منجم كالينان بجنوب أفريقيا، وهو أحد المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق الشديد الندرة.