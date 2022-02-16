شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وانهيارات بسبب وقوع زلزال جنوب غرب جواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جنوب غرب جواتيمالا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين وحدوث انهيارات أرضية وانهيار عدد من المباني.

وذكر المركز إن الزلزال وقع على عمق 96 كيلومترا وكان مركزه على بعد 16 كيلومترا إلى الشرق من تيكيسيت في جواتيمالا، فيما تقع تيكيسيت في منطقة فقيرة بالبلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وأبلغت السلطات عن مقتل امرأة في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة، ورجل في مدينة كويتزالتينانجو، فيما ذكرت السلطات إن كليهما توفيا إثر الإصابة بنوبة قلبية.