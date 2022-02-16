96 طن أغذية وخدمات طبية سعودية لليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 96 طنا و300 كجم من السلال الغذائية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 5,400 فرد من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن. وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ2,164 مستفيدا في مديرية حرض بمحافظة حجة، فيما قدمت عيادات مديرية عبس خدماتها لـ2,078 مستفيدا خلال يناير الماضي، وضخ المركز أكثر من مليونين ونصف لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال الشهر نفسه.



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